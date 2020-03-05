Памфилова на примере комплексного обеда объяснила голосование по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме объяснила, что голосование по поправкам в Конституцию будет пакетынм, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, невозможно будет проголосовать отдельно по каждой поправке, так как «три, максимум четыре» поправки могли бы вместиться в бюллетень, но «такой серьезный пакет» вписать в бюллетень «технологически немыслимо».

Один из участков форума спросил у Памфиловой, как быть, если одна из поправок не нравится, приведя пример с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

На что Памфилова предложила выбирать — либо отказаться от всего обеда, либо взять все блюда, но одно просто не есть.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне«ответила глава ЦИК.

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