Эрдоган прибыл в Москву на встречу с Путиным

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AP

Самолет с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и турецкой делегацией прибыл в Москву. Об этом сообщает «Звезда».

5 марта состоятся переговоры Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным.

Отмечается, что вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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