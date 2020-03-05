Эрдоган прибыл в Москву на встречу с Путиным
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Самолет с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и турецкой делегацией прибыл в Москву. Об этом сообщает «Звезда».
5 марта состоятся переговоры Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным.
Отмечается, что вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
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