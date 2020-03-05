На Украине рассмотрят вопрос о недоверии генпрокурору

Верховная рада планирует 5 марта рассмотреть на заседании вопрос выражения недоверия генпрокурору страны Руслану Рябошапке. Об этом говорится на сайте парламента Украины.

Стоит отметить, что вопрос о выражении недоверия Рябошапке является единственной заявленной темой.

Ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание было решено провести в связи с соответствующими требованием 150 народных депутатов Украины.

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