Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в президиуме завязалась дискуссия между депутатами фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность», к которой подключился Порошенко. После этого он подошел к Зеленскому. Информация о теме разговора политиков не приводится.

Ранее Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства страны.

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