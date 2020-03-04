Обвинения в адрес Эрдогана спровоцировали драку в турецком парламенте

В турецком парламенте развернулась драка из-за обвинений в адрес президента страны Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгина Озкоча отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу.

Эрдоган назвал его предателем после предложения начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Озкоч в ответ обвинил Эрдогана в использовании слова «kelle», когда тот говорил о погибших турецких военных, и в предательстве.

На это заявление резко отреагировали депутаты от правящей Партии справедливости и развития. Сначала началась словесная перепалка, но позже она переросла в драку с представителями НРП.

В результате, заседание парламента пришлось прервать.

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