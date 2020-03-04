Евросоюз может ускорить помощь беженцам из Сирии в Турции

Европейский Союз (ЕС) готов ускорить оказание поддержки сирийским беженцам в Турции, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕС.

По словам Мишеля, европейская сторона может ускорить помощь как самим беженцам, так и принимающей их стороне.

Ранее на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов.

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