Асад заявил об отсутствии вражды между Сирией и Турцией

Сирия не совершала враждебных действий в отношении Турции, между странами нет серьезных разногласий, заявил сирийский президент Башар Асад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Асад отметил наличие у Сирии и Турции общих «жизненных интересов» и исторически обусловленное взаимное проникновение сирийской и турецкой культур. Он подчеркнул, что наличие серьезных разногласий между странами «нелогично».

Ране силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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