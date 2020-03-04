Врачи не подтвердили отравление у лидера оппозиции Абхазии

Предварительные результаты анализов не подтвердили отравление у лидера оппозиции Абхазии, кандидата в президенты страны Аслана Бжании, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Краснодарской краевой больницы № 1, в которой находится политик.

У Бжании диагностирована двусторонняя пневмония, его состояние объясняется респираторной симптоматикой, завил представитель больницы. Он добавил, что появившиеся ранее в средствах массовой информации данные об отравлении политика неизвестным веществом не подтвердились.

Ранее Бжании стало плохо по пути из Москвы в Сухум, он был доставлен в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Во вторник, 2 марта, политик вышел из медикаментозной комы.

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