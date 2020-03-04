Российский и иранский министры иностранных дел обсудили ситуацию в Идлиббе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и ее урегулирование, передает МИД Ирана.

«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс», — говорится в сообщении.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Идлибе террористы попытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с химвеществами

— Турция запросила у США поддержку из-за ситуации в Идлибе

— Минобороны Турции заявили о гибели еще двух военных в Идлибе