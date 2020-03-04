Поклонская раскритиковала Жириновского за предложение наказывать за фейки о коронавирусе

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская подвергла критике предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о применении наказаний за распространение фейковых сообщений о коронавирусе. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, человек, которого поддерживает большое количество людей, не должен прибегать к подобным заявлениям. Она назвала речь Жириновского, во время которой он призвал расстреливать за фейки в сети, яркой, но с опасным посылом.

«Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же? Ведь мы же не в театре», — написала депутат.

Также она отметила, что жителей страны нужно успокаивать, а не приводить к панике.

«Представьте, что взяли и расстреляли «фейкометов» где-то под Бутовским полигоном! Будете счастливы? Ваша душа успокоится? Так что хватит уже сеять панику среди людей!», — заявила Поклонская.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский предложил не брать на работу россиян без прививок

— Жириновский назвал вспышку коронавируса биологической атакой США

— Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов