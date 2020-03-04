В Кремле назвали цель переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях предстоящих переговоров лидеров России и Турции, Владимира Путина и Тайипа Эрогана, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что лидеры обсудят меры по дальнейшему предотвращению кризиса в сирийском Идлибе.

По его слова, ожидание от встречи — прийти к набору необходимых совместных мер для дальнейшего предотвращения кризиса.

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