В Кремле назвали цель переговоров Путина и Эрдогана
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях предстоящих переговоров лидеров России и Турции, Владимира Путина и Тайипа Эрогана, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что лидеры обсудят меры по дальнейшему предотвращению кризиса в сирийском Идлибе.
По его слова, ожидание от встречи — прийти к набору необходимых совместных мер для дальнейшего предотвращения кризиса.
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