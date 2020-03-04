Названы сроки публикации обновленной Конституции

Обновленная Конституция в случае внесения в нее поправок появится спустя примерно полторы недели в собрании законодательства РФ, после чего документ выпустят отдельным изданием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора издательства «Юридическая литература» Наталью Лунякину.

По ее словам, с момента получения издательством конечного текста до публикации Конституции в собрании законодательства может потребоваться порядка полутора-двух недель, но все будет делаться «четко в сроки, которые регламентированы».

Также Лунякина добавила, что раньше появится электронный вариант документа на портале правовой информации.

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