Штаб Трампа подал в суд на Washington Post из-за статей о сговоре с Россией

Предвыборный штаб президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал в суд на газету Washington Post из-за некоторых статей, в которых говорилось о сговоре политика с Россией как о свершившемся факте. Об этом сообщает Fox News.

По данным издания, кампания президента требует «миллионы долларов» за вышедшие в СМИ «ложные и клеветнические заявления» о предполагаемом заговоре Трампа с Россией.

Жалобы были поданы в окружной суд США в Вашингтоне. В иске указываются несколько статей Washington Post, опубликованных в июне 2019 года, которые включали заявления, связывающие кампанию Трампа с иностранным вмешательством.

«Заявления были и остаются на 100% ложными и клеветническими», — заявила старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис.

Она утверждает, что газета знала о ложности заявлений во время публикаций, но выпустила их с намеренной целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей.

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