Предвыборный штаб Трампа подал иск к Washington Post за клевету и ложь о «заговоре» с РФ

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился с иском в окружной суд США в Вашингтоне, в котором требует от газеты The Washington Post «миллионы долларов» за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В иске говорится о нескольких статьях издания, опубликованных в июне 2019 года, в которых содеражались заявления, связывающие кампанию Трампа с вмешательством из-за рубежа.

«Заявления были и остаются на 100% ложными и клеветническими. В жалобе утверждается, что газета знала об их ложности во время публикации материала, но делала это с намеренной целью нанести ущерб кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей», — сказала старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис.

По ее словам, издание сообщила о «заговоре» как о свершившемся факте.

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