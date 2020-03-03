Партия «Слуга народа» поддержит отставку премьера Украины

Парламентская фракция партии «Слуга народа», имеющая большинство в Верховной раде, поддержит решение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата из «Слуги народа» Александра Дубинского

«Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке», — заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Раду заявление о своей отставке.

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