Партия «Слуга народа» поддержит отставку премьера Украины
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Парламентская фракция партии «Слуга народа», имеющая большинство в Верховной раде, поддержит решение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата из «Слуги народа» Александра Дубинского
«Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке», — заявил он.
Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Раду заявление о своей отставке.
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