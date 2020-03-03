СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению СК, такое решение окажется эффективным средством по сдерживанию коррупции.

Бастрыкин также отметил, что за минувший год в суды было направлено свыше 8 тысяч дел по факту коррупционных преступлений.

До этого 2 марта президент России Владимир Путин внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин внес в Госдуму поправку о браке

— ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию