Гончарук написал заявление об увольнении

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Раду заявление о своей отставке. Об этом пишет газета «Украинская правда», ссылаясь на источник во фракции украинского парламента «Слуга народа».

По имеющейся информации, спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции заявил, что «в своем заявлении» Гончарук «просит принять его отставку».

Согласно сведениям издания, президент Украины Владимир Зеленский предложил партии «Слуга народа» доверить пост премьера народному депутату от этой политической силы Денису Шмыгалю.