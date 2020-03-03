Бывший глава ДНР стал сити-менеджером Элисты

Исполняющий обязанности главы администрации Элисты, экс-глава Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников назначен на должность сити-менеджера города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на мэра города — председателя городского собрания Николая Орзаева.

По его словам, такое решение было принято на внеочередном заседании городского собрания.

«Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города», — сказал Орзаев.

Он отметил, что кандидатуру Трапезникова поддержали 19 депутатов из 23 участвовавших в голосовании.

Трапезников с 2014 года был на руководящих должностях в ДНР. После убийства главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 года он временно возглавил республику.

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