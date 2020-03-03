Эксперты ЭИСИ составили новый топ-5 лучших региональных инициатив
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал во вторник новый мониторинг лучших практик регионального управления.
Он включает в себя описание наиболее интересных и эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов Российской Федерации.
В мониторинг включаются меры и проекты, направленные на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.
ТОП региональных практик за период с 24 февраля по 01 марта 2020 года включает в себя:
— Социальная ипотека для молодых ученых, Московская область;
— Расширение парламентского контроля, Алтайский край;
— Гражданские выходные, Республика Саха (Якутия);
— Центр управления регионом, Республика Алтай;
— Госуслуга «МФЦ идет в роддом», Республика Адыгея.