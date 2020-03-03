В Кремле пояснили поправку Путина об упоминании бога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, сохраняя память передавших идеалы и веру в Бога предков, государство никак не утратит своего светского характера.

Он также подчеркнул, что в проекте поправок российский лидер имел ввиду общие для россиян идеалы.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о времени и формате изменения.

Он также добавил, что о каком именно боге идет речь, станет ясно позже. По его словам, это произойдет до принятия поправки и до соответствующего голосования, поскольку перед этим предстоит масштабное разъяснение этих поправок.

До этого стало известно, что президент страны Владимир Путин направил в профильный комитет Госдумы поправки ко II чтению законопроекта об изменении Конституции.