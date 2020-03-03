Президент Финляндии получил приглашение на празднование Победы в Москве

Российская сторона пригласила президента Финляндии Саули Ниинистё в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лавроа.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи со своим коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто.

Лавров также напомнил, что в декабре 2020 года Москва и Хельсинки отмечают столетие установления дипломатических отношений.

Хаависто поблагодарил российского министра за приглашение и за возможность продолжать диалог.

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