Буттиджич заявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич поддержит бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, сообщает Reuters.

Главной задачей демократов на выборах является победа над действующим президентом США Дональдом Трампом, заявил Буттиджич. Он подчеркнул, что данная цель важнее его личной победы, и гарантировал свою поддержку Байдену.

Ранее экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич сообщил о своем решении выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шанс для Байдена: с чем демократы подходят к «супервторнику»

— Демократ Пит Буттиджич подтвердил свой выход из предвыборной гонки в США

— Байден победил на праймериз в Южной Каролине