Кадыров осудил «сделку века» Трампа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе встречи советником президента Палестины, Верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем осудил предложенную президентом США Дональдом Трампа «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте правительства Чечни.

«Сделка века» нарушает нормы международного права, заявил Кадыров. Он назвал предложение Трампа «преступлением против всего мусульманского мира».

Кроме того, по мнению Кадырова и Аль-Хабаша, западные страны способствуют разрастанию конфликтов в мусульманских странах. Они также согласились, что отсутствие единства отдельных мусульманских государств создает благоприятную почву для эскалации на Ближнем Востоке.

В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.

Проект Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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