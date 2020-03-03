Главы Косово и Сербии встретились в Белом доме в США

Встреча лидеров Сербии и самопровозглашенного Косова Александара Вучича и Хашима Тачи состоялась в Белом доме в Вашингтоне, сообщил глава Косова на своей странице в Twitter.

Переговоры были организованы с помощью специального посланника США по диалогу Белграда и Приштины Ричарда Гренелла и помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, заявил Тачи.

Глава Косова заверил в приверженности совместной работе с Сербией над взаимным признанием и выразил благодарность США за содействие.

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