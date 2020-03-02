Постпреды стран ЕС обсудят вопрос о продлении санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) намерен принять на этой неделе без рассмотрения решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц России в связи с украинской ситуацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что решение будет принято 4 или 6 марта.

Согласно источнику агентства, будет рассмотрен вопрос «об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о запрете на въезд в ЕС и о замораживании банковских активов в странах Союза.

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