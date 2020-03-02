В Израиле приступили к голосованию на парламентских выборах

В Израиле открылись избирательные участки, и жители страны приступили к голосованию на третьих за год выборах в однопалатный парламент — Кнессет. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как отмечается, участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и будут работать до 22.00 (23.00 мск).

Выборы проходят на фоне вспышки коронавируса. Глава минздрава Израиля Моше Бар Симан-Това перед выборами заявил, что граждане страны могут не беспокоиться относительно возможности заразиться вирусом из-за большого скопления людей.

По данным издания, те израильтяне, которые находятся под карантином из-за подозрения на наличие коронавируса, смогут проголосовать в 16 специальных участках

Речь идет о 5630 израильтянах, которые вернулись на родину после зарубежных поездок.

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