Путин подписал закон о повышении потолка штрафов по страхованию

Президент России Владимир Путин принял закон, в рамках которого должен вырасти потолок штрафов по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве. Указ опубликован на портале правовой информации.

В рамках закона, максимальная сумма штрафа и пеней увеличивается с 500 рублей до 3-х тысяч рублей по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который подлежат взысканию за счет имущества страхователя.

Федеральный закон был подписан Путиным 1 марта. Он начнет действовать в России уже с 1 апреля 2020 года.

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