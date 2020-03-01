Путин подписал закон о повышении потолка штрафов по страхованию
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Президент России Владимир Путин принял закон, в рамках которого должен вырасти потолок штрафов по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве. Указ опубликован на портале правовой информации.
В рамках закона, максимальная сумма штрафа и пеней увеличивается с 500 рублей до 3-х тысяч рублей по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который подлежат взысканию за счет имущества страхователя.
Федеральный закон был подписан Путиным 1 марта. Он начнет действовать в России уже с 1 апреля 2020 года.
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