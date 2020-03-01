В Крыму призвали норвежские власти отказаться от роли «марионеток»

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Норвегии перестать быть «марионетками» США в вопросах внешней политики, связанной с Крымом, передает РИА «Новости».

Ранее начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии, где планировалась конференция, посвященная полуострову. Норвежская сторона объяснила отказ тем, что российский загранпаспорт Мащенко для ЕС является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его присоединения Россией. По словам Мащенко, посольство Норвегии предложило ему посетить страну по украинскому биометрическому паспорту.

Гемпель отметил, что в данной ситуации просматриваются двойные стандарты.

По его мнению, власти Норвегии опасаются проведения конференции, посвященной Крыму, на территории своей страны, так как норвежцы могут услышать из первых уст правду о крымских событиях и о том, что происходит на полуострове.

Международная конференция «Крым в геополитической перспективе» должна состояться в конце марта в Осло.