Гани: Афганистан не обязуется освободить пленных талибов*
Правительство Афганистана не брало на себя ответственность освободить пять тысяч пленных талибов*, заявил афганский президент Ашраф Гани на пресс-конференции, посвященной подписанию договора между США и «Талибаном» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает TOLO News.
Освобождение пленных обозначено как одно из условий сделки между Соединенными Штатами и талибами*, однако подобные меры не входят в полномочия США, заявил Гани. Он подчеркнул, что данный шаг не может рассматриваться как условие, он должен быть частью переговоров.
Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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