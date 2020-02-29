Во Франции депутаты дважды поставили вопрос о недоверии правительству

Во Франции депутаты дважды подняли вопрос о недоверии правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа принять законопроект о пенсионной реформе без голосования, передает РИА «Новости».

Один вотум вынесла партия «Непокорившаяся Франция». Ее поддержали коммунисты и социалисты. До этого вопрос о недоверии поставили республиканцы.

Ранее премьер Эдуар Филипп заявил, что законопроект о пенсионной реформе будет принят без голосования согласно статье 49.3 конституции. В ней закреплено право премьера провести закон через парламент без голосования, если он уверен в его необходимости. Однако парламент имеет право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Если пенсионная реформа будет осуществлена, то некоторые категории французов лишатся ряда льгот. Это вызвало забастовки и протесты.

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