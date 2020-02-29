Трамп намерен лично встретиться с лидерами «Талибана*»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично встретиться с лидерами радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен это сделать в скором будущем.

Он отметил, что верит, что представители движения готовы к реальным действиям.

«Если что-то плохое случится, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, это не будет необходимо», — сказал он.

США и афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали в Катаре мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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