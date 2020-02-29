Борис Джонсон и его девушка объявили о помолвке и предстоящем рождении ребенка

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пары.

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка», — заявил представитель.

31-летняя Саймондс станет матерью впервые. У 54-летнего Джонсона четверо детей от бывшей супруги Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По слухам, у политика есть еще один ребенок.

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