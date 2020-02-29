Кабулов заявил, что талибы* хотят провести межафганские переговоры в Москве

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибы хотят провести межафганские переговоры в Москве, передает ТАСС.

«Талибы дают знать, что очень хотели бы (проведения переговоров) в Москве. Им понравилось, как мы в Москве провели встречи межафганского диалога, предоставили им возможность самостоятельно, без чьего-либо вмешательства, обсуждать свои афганские проблемы», — пояснил Кабулов.

По его словам, пока не решено, где состоятся переговоры по мирному урегулированию в Афганистане, потому что несколько стран уже предложили провести встречи на их территории.

Ранее стало известно, что США и талибы подписали мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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