Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы нацразведки

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Джон Рэтклифф и Дональд Трамп (коллаж) Джон Рэтклифф и Дональд Трамп (коллаж)
Джон Рэтклифф и Дональд Трамп (коллаж)
Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы национальной разведки Соединенных Штатов. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Должность директора нацразведки должен занять конгрессмен Джон Рэтклифф, написал президент. Он назвал Рэтклиффа «выдающимся человеком великого таланта».

Ранее исполняющим обязанности директора национальной разведки был назначен американский посол в Берлине Ричард Гренелл.

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