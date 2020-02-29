Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы нацразведки
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Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы национальной разведки Соединенных Штатов. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
Должность директора нацразведки должен занять конгрессмен Джон Рэтклифф, написал президент. Он назвал Рэтклиффа «выдающимся человеком великого таланта».
Ранее исполняющим обязанности директора национальной разведки был назначен американский посол в Берлине Ричард Гренелл.
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