В Турции сообщили о невозможности сдерживать поток беженцев из Сирии
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Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Турция больше не в состоянии сдерживать поток сирийских беженцев, передает Anadolu.
При этом он отметил, что миграционная политика Турции останется прежней.
«Но она больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии», — сказал Челик.
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