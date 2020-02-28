В Турции сообщили о невозможности сдерживать поток беженцев из Сирии

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Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года
Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года
Rodi Said/Reuters

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Турция больше не в состоянии сдерживать поток сирийских беженцев, передает Anadolu.

При этом он отметил, что миграционная политика Турции останется прежней.

«Но она больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии», — сказал Челик.

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