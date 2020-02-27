В Конституцию могут внести поправку о размещении органов госвласти не в Москве

Положение о возможности размещения органов государственной власти не в столице предлагается внести в Конституцию России, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

Данная поправка внесена в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, заявил Крашенинников. Он отметил, что часть 2 статьи 70 Конституции допускает размещение органов государственной власти в городах, определенных федеральным конституционным законом.

Отмечается, что авторами поправки выступили сам Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

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