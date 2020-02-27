МИД РФ не видит смысла в участии Франции и Германии в переговорах по Идлибу

Россия не уверена в целесообразности подключения Франции и Германии к российско-турецким переговорам по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение необходимо?» — отметила Захарова.

По ее словам, на данный момент «прекрасно действуют» разнообразные способы решения подобных сложных вопросов. Преимущества включения других стран в процесс переговоров не ясны, подчеркнула представитель МИДа.

Ранее ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, на что боевики ответили агрессией.

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