Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в своем решении против России руководствовался в том числе договором о присоединении Крыма. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, в Гааге посчитали Договор о принятии Крыма 2014 года показателем того, что Россия использует механизм временного применения международных договоров во всей их целостности. Данный аргумент суд использовал, чтобы вынести решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Поясняется, что, по мнению суда, российская сторона в данном конфликте отстаивает позицию, которую сама же не соблюдает в рамках других международных договоров.

Российская сторона отстаивала на суде тот факт, что Договор к Энергетической хартии, на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, являлся временным. Исключение составляли положения, которые противоречили российским законам, в числе которых была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.

В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.

В министерстве юстиции заявили, что российская сторона продолжит отстаивать свои интересы по делу. Также в ведомстве отметили, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами через взятки.