В Кремле прокомментировали нападение на критикующего Кадырова блогера

В Кремле считают, что нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который живет в Польше, не связано с его критикой в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Пескова, нападения на иностранных или российских граждан происходят по разным причинам. Однако в Кремле полагают, что нападение на Абдурахманова не связано с тем, что он говорил о Кадырове.

Также он отметил, что это событие, вероятно, не важно для российской повестки, так как инцидент произошел в Польше.

«Этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит», — добавил Песков.

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