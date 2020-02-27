Песков опроверг связь даты голосования по поправкам к Конституции и юбилея Ленина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля не связано со днем 150-летия Владимира Ленина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что к этому событию дата никого отношения не имеет.

«Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране. Вряд ли это станет серьезным препятствием [для голосования]», — произнес он.

Представитель Кремля также вспомнил аргументы, которые накануне назвал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он сказал, что с данными пунктами российский лидер согласился.

До этого Клишас заявил, что 22 апреля является «оптимальным» днем для голосования, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.