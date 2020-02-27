Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. Об этом пишет РИА «Новости».

Поклонская сочла верным это действие. По ее мнению, у Ковтуненко нет ничего общего с истинной Украиной.

Она отнесла экс-депутата к разряду «жалких карьеристов-приспособленцев, которые первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам».

После того, как Ковтуненко попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)*(УПА (организация запрещена в России)) в годы Великой Отечественной войны, Соловьев позвал в студию охрану и попросил выдворить экс-депутата из зала.

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