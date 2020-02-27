Комитет Госдумы поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рассмотрел на заседании поправки к законопроекту об изменениях в Конституции и о порядках всероссийского голосования и поддержал их, передает ТАСС.

Как отмечается, изменения касаются закрепления в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования. Предлагалось провести голосование 22 апреля с 08.00 до 22.00. В нем могут принять участие жители России старше 18 лет, за исключением тех, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы.

Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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