В Кремле пообещали ветеранам выплаты к 9 мая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы денежные выплаты, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что выплаты будут предоставлены ветеранам, которые являются гражданами России и получают от страны пенсию.

«Они автоматически получит эти деньги», — добавил Песков.

Ранее «Известия» писали, что российские власти совместно с сотовыми операторами хотят подарить ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая кнопочные мобильные телефоны.

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