«Крымский» аргумент повлиял на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги использовал в качестве аргумента договор о присоединении Крыма. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Так, принимая решение по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа против России, суд принял во внимание Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года.

Как уточняется, именно этот документ послужил свидетельством того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Российская сторона при этом доказывала на суде, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно. Исключение составили противоречившие российским законам положения. Среди них оказалась статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.

Отмечается, что находящиеся на стороне России юристы считают трактовку суда ошибочной.

Ранее арбитражный суд решил, что РФ должна выплатить $50 млрд, однако позднее этот вердикт был аннулирован Окружным судом Гааги. Теперь отмененное решение также отменили.

В министерстве юстиции страны заявили, что российская сторона продолжит отстаивать свои интересы по делу. Также в ведомстве отметили, что Россия считает, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами через взятки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОС

— Генпрокурор РФ подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа