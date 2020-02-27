Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент «Газеты.Ru»

По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.

«Это конкретная ситуация. В большинстве стран эта перерегистрация завершилась. Вместе с тем еще есть некоторые страны, где она не завершена. Это не одна и не две страны, их чуть больше»,– добавил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что, являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне.

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