В Кремле ответили на совпадение дня голосования по Конституции с днем рождения Ленина

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков ответил, что проведение голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля не имеет отношения ко дню 150-летия Владимира Ленина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ко дню рождения Ленина это никого отношения не имеет. Определенную аргументацию вчера привел Клишас во время заседания рабочей группы. С этой аргументацией президент согласился. С одной стороны, уже Великий пост закончится, с другой – еще Рамадан не начнется. Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране. Вряд ли это станет серьезным препятствием [для голосования]», — сказал Песков.

Идею о назначении голосования на эту дату высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его мнению, 22 апреля является «оптимальным» днем, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. В Кремле подтвердили согласие президента России Владимира Путина провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков подтвердил согласие Путина провести голосование по Конституции 22 апреля — Клишас заявил, что все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно