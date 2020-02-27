Минченко рассказал о возможных изменениях в работе Экспертного совета при ЦИКе

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал «Газете.Ru» о возможных переменах в работе Экспертного совета при Центризбиркоме.

«Я видел какие-то тревожные сообщения в средствах массовой информации, о том, что экспертный совет разгонят, что ещё что-то сделают — не знаю, пока на мой взгляд, сотрудничество с ЦИКом мое как член научно-экспертного совета, было вполне конструктивным, при том, что по целому ряду позиций — я долгие годы занимаю немейнстримные позиции.

Я долгие годы был противником муниципального фильтра на выборах глав регионов в том виде, в каком он есть. Ещё есть позиции, которые не очень приятны для партии власти — но нас выслушивают. Какие-то предложения, которые например были приняты в прошлом году, я высказал консолидированную позицию отрасли политконсультирования, как вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью и руководитель комитета по политтехнологиям — о том, что необходимо разрешить сбор подписей через портал «Госуслуги» в электронном виде — и эта позиция была избиркомом поддержана.

По каким-то позициям они не соглашаются, по каким-то — соглашаются, предложения идут в работу. На мой взгляд, ничто не предвещает каких-то страшных изменений, я считаю, что эксперты для того и нужны, чтобы не продвигать ту или иную идеологическую повестку, как провластную, так и оппозиционную, а для того, чтобы создавать рациональные предложения, основанные в том числе и на практическом опыте.

В этом смысле мое предложение по совершенствованию работы ЦИК — это именно больше обращаться к опыту людей, которые реально работают на рынке выборов, политического консультирования, в частности — Комитета по политтехнологиям РАСО, одного из крупнейших объединений политконсультантов в мире.

Я считаю, надо просто определиться с периодичностью, улучшить форматы работ, закрепить какие-то рабочие группы по направлениям. На мой взгляд, это все вещи, которые можно и нужно решать в рабочем порядке.

Должна быть определенная дисциплина — могу сказать, я будучи членом научно-экспертного совета ЦИК ни разу в комментарии средствам массовой информации не представлялся в качестве члена совета, и человека, который якобы выражает консолидированную позицию. Было бы логично, чтобы мои коллеги придерживались такой же позиции — у нас у всех разные точки зрения и это прекрасно. Но представлять те или иные мнения в качестве мнения всех членов экспертного совета — наверное, это неправильно», — рассказал Минченко в интервью «Газете.Ru».