Великий герцог Люксембурга получил приглашение на празднование 75-летия Победы

Великий герцог Люксембурга Анри получил от РФ приглашение на торжественные мероприятия в честь празднования 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла страны в России Жан-Клода Кнебелера.

По словам дипломата, монарх получил приглашение, но его приезд пока согласовывается между администрацией российского президента и герцогским двором.

Кнебелер напомнил, что великий герцог Анри бывал в России до того, как взошел на престол.

«Хочу вас успокоить, что он также не был еще с официальным государственным визитом в Вашингтоне», — добавил посол.

Он также отметил, что глава Люксембурга «проникнут глубокой симпатией к России и российскому народу».

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