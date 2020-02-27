Путин сравнил людей с рыбами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что люди иногда поступают словно рыбы.

Это сравнение прозвучало, когда журналист спросил у него про отток специалистов. Президент отметил, что не все стремятся уехать в Силиконовую долину. Но в целом он считает, что многие люди поступают как рыбы.

«Рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше», — сказал Путин, напомнив, что это известная поговорка.

Ранее Путин в интервью рассказал о предложении использовать двойников.

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