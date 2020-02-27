В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Как отмечается, изменения касаются закрепления в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования.

Известно, что голосование состоится 22 апреля. Оно будет проходить с 08.00 до 22.00.

День будет нерабочим.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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